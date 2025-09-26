Duranguenses ya viajan más a playas y otras ciudades

Esperan un buen cierre de año para las agencias de viajes

Se reactivan los viajes de los duranguenses, principalmente hacia las playas y ciudades de los estados vecinos, por lo que se espera un buen cierre de año para las agencias de viajes, informó Karina Morales, presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje.

Agregó que en estos momentos se presenta un aumento en la demanda que reciben las agencias que hay en esta ciudad, “la verdad es que ya los duranguenses están como reactivando mucho sus viajes, sobre todo a las playas cercanas como Mazatlán”, dijo.

También se tiene demanda por otros destinos cercanos como los estados de Chihuahua o Coahuila, por lo cual dijo que se espera cerrar un poco fuerte este año en el tema de viajes.

En cuanto al tema de seguridad, puntualizó que actualmente no se tienen datos de que en las carreteras haya esta afectación y por lo tanto, en las zonas turísticas de los destinos todo está en orden, “la verdad es que pasajeros y turistas están con toda libertad de poder realizar sus viajes”.

Al mismo tiempo, advirtió que el tema de fraudes en los viajes está complicado, por lo cual recordó a quienes deseen viajar, que tengan mucho cuidado, que chequen el tema de una agencia establecida, como las afiliadas a la asociación, donde se tiene este riesgo.

Con respecto a los aspectos que deben cuidarse para evitar un fraude, invitó a las personas a verificar que se trate de una agencia segura, establecida, con permisos en orden, con registro nacional de turismo y respaldada por una asociación, como la AMAV.

Finalmente, puntualizó que en el caso de Durango como destino turístico, hay muchas personas que quieren viajar a la entidad, especialmente al destino de la Sierra, que en estos momentos está hermosa por las lluvias.