Familiares y amigos exigen justicia para Chuy

A mes y medio de su deceso no hay respuesta de las autoridades

Por: Martha Medina

Padres, familiares y vecinos del motociclista Jesús Salinas, quien falleciera después de ser arrollado por un vehículo de la Policía Estatal, se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir justicia por la muerte del joven, pues a mes y medio de que ocurrió este incidente no hay respuesta de las autoridades.

Los manifestantes llegaron a la puerta de acceso al palacio legislativo, donde con pancartas y gritos exigieron justicia por la muerte de Jesús Salinas, quien fuera impactado por un vehículo de la corporación policiaca y perdiera la vida en el mismo lugar donde se registró el accidente.

Juan Manuel Salinas Hernández y Nancy Soriano, padre y madre de Jesús Manuel Salinas Soriano, señalaron que se busca que se cierre la carpeta de investigación e incluso que se le ofreció dinero a la viuda de Jesús Manuel.

Afirmaron que no es justo que se cierre la carpeta, pues Jesús Manuel Salinas recordó que él fue quien interpuso una denuncia y lo que quiere es justicia, ya que no le interesa el dinero, “quiero que la persona que lo atropelló vaya al ‘bote’ y responda por los daños”, recalcó, mientras las personas que lo acompañaban exigían la presencia de los diputados y del mismo gobernador del estado.

Jesús Manuel recalcó que sólo hay corrupción en las autoridades, para pedir que se muestre la cara del policía estatal, pues aseveró que no se sabe quién está a cargo pero están encubriendo todo para darle carpetazo al asunto.

Por su parte Nancy Soriano, mamá de Jesús Manuel, puntualizó que “dicen que nos dieron dinero, pero no es cierto, ni un peso hemos recibido, no sabemos si a mi nuera le dieron o no, pues la quieren conformar con dinero, pero nosotros no pedimos dinero, sino justicia por mi hijo”.