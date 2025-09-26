Pide Colectivo Ciudadano justicia en caso Nicole

“Pedimos que se haga justicia, que se investigue el caso de Nicole”, señaló Jesús Diez, del Colectivo Ciudadano, al indicar que también se debe hacer un llamado a las madres y padres de familia para cuidar a las niñas, niños y jóvenes, que son lo más preciado del país.

Agregó que en este caso, ante las denuncias y la presión en las redes sociales, ante la indignación justa de los duranguenses en el caso de esta desafortunada niña, el camino a seguir es el que establece la ley.

Consideró que practicar una cirugía estética a una niña de 14 años representa un riesgo por la anestesia, por sustancias o implantes que se ponen y que pueden ser un problema no sólo para una jovencita, sino para una persona mayor, pero más en el caso de una menor que estaba apenas desarrollándose su metabolismo, su físico.

“Nos enteramos que la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos suspendió temporalmente la licencia al médico que realizó la operación”, añadió el dirigente del colectivo, al indicar que hay elementos en este caso que se tomarán en cuenta, para que finalmente se haga justicia, se sienta un precedente, así como también hizo un llamado a las madres y padres de familia para que cuiden a niñas, niños y jóvenes.

Al mismo tiempo, reconoció que este caso está relacionado con las famosas ideologías progres, que avanzan sin control “y no sólo eso, avanzan por razones de vanidad, de soberbia, de llevar un estatus falso, creo que es importante también que la mentalidad y valores sociales en nuestras comunidades regresen a los orígenes”, dijo.

Recalcó que con frecuencia se ven casos de jovencitas quizá un poco más grandes o de la edad de Nicole, que aspiran a ser lo que se conoce en el mundo como “buchonas”, que la verdad el remedio y la prevención deben estar en la casa, en la orientación que la familia dé a la niña y, en su caso, a los jóvenes, que también se ilusionan con participar en cuestiones de riesgo, hasta de la delincuencia organizada y lo ven como estatus.