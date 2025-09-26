Por temporada invernal incrementara demanda de pruebas COVID

A pesar de que la demanda de pruebas de Covid ha sido baja, se prevé un incremento durante la temporada de frío, que es cuando se presentan más casos de padecimientos respiratorias, entre los que se encuentra la enfermedad mencionada, señaló Alan González, empresario de un laboratorio privado.

Explicó que hasta el momento, las solicitudes para estas pruebas van en decremento ya que son pocas las que se reciben en los laboratorios de esta ciudad, aunque añadió que al iniciar la temporada invernal cambia este comportamiento y tienden a subir los exámenes que se realizan para detectar padecimientos propios de la temporada, entre los que está el Covid.

Recordó que los laboratorios privados acuden a realizar la prueba bajo solicitud del paciente, o en todo caso de un hospital privado, para una vez hecho el examen, entregar el resultado.

Con respecto a falsificación en relación con los exámenes que se realizan para comprobar enfermedades como las mencionadas, reconoció que se pueden presentar casos, aunque indicó que se puede verificar la autenticidad de resultados que se puedan presentar, porque los laboratorios privados cuentan con medidas para ello, que van desde códigos QR, hasta el almacenamiento fotográficos de algunas pruebas, como es obligación de todos los laboratorios, en casos específicos que se guardan por un lapso de 3 meses.

“Sabemos que existen casos así, tristemente te enteras o los recibes, pues recordó que una aerolínea desde Canadá, nos mandó al laboratorio un correo electrónico, donde mostraba un resultado de nuestro laboratorio, tratando de cancelar un vuelo en Canadá”, puntualizó, al señalar que se desconoce el resultado porque no existe un historial del paciente.