Senasica capacita a ganaderos para combatir gusano barrenador

Como parte de la estrategia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) para controlar al gusano barrenador del ganado (GBG) en la región sur-sureste y evitar su diseminación hacia el centro y norte del país, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) capacitó a más de 70 productoras, productores, técnicas, técnicos y servidoras y servidores públicos del Bajío, a fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante cualquier incursión de la plaga.

En Celaya, Guanajuato, se llevó a cabo el séptimo simulacro AUTOSIM II, con la participación de personal técnico del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Guanajuato (CEFPPEGTO); servidoras y servidores públicos de las secretarías estatales del Campo, Salud y Medio Ambiente; y representantes de uniones ganaderas.

Durante el acto inaugural, el subdirector de Enlace Operativo de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA) del Senasica, Carlos Alcázar Ramiro, destacó que la capacitación y el intercambio de información son determinantes para prevenir, detectar y responder con efecto multiplicador en las comunidades ganaderas.

Por su parte, el representante de AGRICULTURA en Guanajuato, Justino Eugenio Arriaga, señaló que, por instrucción del secretario Julio Berdegué Sacristán, se mantiene una coordinación interinstitucional y ciudadana para proteger las zonas libres y prevenir la diseminación del GBG. En ese sentido, la secretaria del Campo de Guanajuato, Marisol Suárez Correa, reconoció la labor ininterrumpida del personal técnico del Senasica desde 2024 y refrendó las acciones de prevención en la entidad.

El simulacro fue ejecutado por especialistas de la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica, con el objetivo de dotar de capacidades para enfrentar al GBG mediante entrenamiento en inspección, diagnóstico e identificación en campo, información sobre la Técnica del Insecto Estéril (TIE), obtención de muestras y tratamiento de heridas, identificación de rutas de diseminación, medidas de bioseguridad y comunicación efectiva.

Con estos ejercicios, el Senasica fortalece la red de especialistas para proteger la ganadería y resguardar la producción agroalimentaria y la economía de productoras y productores, especialmente de pequeña y mediana escala.

A la fecha, se han realizado siete simulacros en Palenque y Tapachula (Chiapas), Torreón (Coahuila), Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Guanajuato, con la participación de más de 500 personas del sector productivo y técnico.