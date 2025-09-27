🚨 Detienen al padre de Julión Álvarez en Campeche

Campeche, México.– En un operativo realizado sobre una carretera del municipio de Carmen, elementos de seguridad detuvieron a César “N.”, señalado como padre del cantante de música regional mexicana Julión Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba a bordo de una camioneta blanca que contaba con reporte de robo. Al realizar la inspección, las autoridades localizaron en el vehículo armas de fuego, cargadores y cartuchos, por lo que se procedió a su arresto.

Junto a César “N.” fueron aseguradas tres personas más, quienes lo acompañaban en el trayecto. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en las instalaciones de Escárcega, Campeche, donde se determinará su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información sobre el origen de las armas ni el motivo del traslado en la camioneta con reporte de robo. Se espera que en las próximas horas se brinde mayor claridad sobre el caso.

👉 Este hecho ha generado gran atención pública debido al vínculo familiar del detenido con el reconocido cantante chiapaneco.