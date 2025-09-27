Celebran el 52 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), a través del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), conmemoró el 52 aniversario de esta institución, orgullo universitario y semillero de generaciones de jóvenes críticos, responsables y comprometidos con la sociedad.

En representación del rector, Ramón García Rivera, el abogado general, Gerardo Antonio Gallegos Isais, transmitió un mensaje de felicitación a la comunidad del CCH, recordando con emoción su paso como estudiante en los primeros años de la institución. Subrayó que el colegio ha sido un pilar en la educación media superior del estado, formando profesionistas de calidad y consolidando el pensamiento crítico como parte de su identidad.

Por su parte, la directora del CCH, Dra. Sara Beatriz Gamero López, expresó que este aniversario “es rendir homenaje a una visión educativa que ha sabido mantenerse vigente, dinámica y trascendente a lo largo de más de cinco décadas”. Destacó además que el colegio se ha caracterizado por conjugar las ciencias, las humanidades, la cultura y el deporte, logrando una formación integral para sus estudiantes.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos a docentes y trabajadores administrativos por su destacada trayectoria y años de servicio, entre ellos la Lic. María Teresa Solano De la Riva, homenajeada por más de tres décadas de constancia y legado académico. Se distinguió a personal con 10, 15, 20, 25, 30, 32, 34, 35 y hasta 36 años de servicio, testimonio vivo de la vocación y compromiso que han dado forma a la historia del CCH.

La ceremonia se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión sobre el impacto del Colegio en la formación de miles de jóvenes que hoy trascienden en distintos ámbitos profesionales y sociales. Con orgullo y entusiasmo, la comunidad reafirmó su identidad bajo el lema “Estamos haciéndolo bien”, convencida de que el CCH seguirá siendo referente de excelencia académica, cultural y deportiva en Durango.