Cholos de la Benito Juárez le dieron un machetazo Para quitarle $300 y un celular

Durango, Dgo.

Un grupo de pandilleros conocidos como “Los Huercos”, que suelen rondar calles de la colonia Benito Juárez y los alrededores, hirieron a un estudiante para quitarle el dinero que tenía consigo.

La víctima es un muchacho de nombre Cristian Gerardo, quien tiene unos 20 años de edad y que resultó con una herida cortante en una mano, que le provocaron con un machete.

Fue al caminar por la avenida Primo de Verdad, a la altura de la avenida Las Granjas, que el grupo de sujetos, unos 5 o 6 en total, le salieron al paso y le exigieron entregar sus objetos de valor.

La exigencia generó roces en medio de los cuales uno de los agresores sacó un machete y le lanzó un golpe a Cristian, que resultó con una herida cortante en la mano izquierda, a la altura del pulgar.

El joven, sometido, no tuvo otra que entregar su dinero, 300 pesos en total; “Los Huercos” huyeron y testigos pidieron atención médica para la víctima, que fue atendida por personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas.