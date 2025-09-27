Comercios buscan más ventas con “Viernes muy Mexicano”

Ofrecen descuentos y promociones en varios productos a la ciudadanía

Inicia Canaco la campaña “Viernes muy Mexicano”, a través de la cual los establecimientos participantes ofrecerán descuentos y promociones en productos y servicios a sus clientes este día de la semana, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Sergio Sánchez.

En rueda de prensa dio a conocer el inicio de esta campaña, en respuesta a una iniciativa de Concanaco Servytur, con el propósito de impulsar el consumo local, promover productos nacionales y fortalecer los negocios locales.

El dirigente del comercio organizado en la entidad, informó que se trata de una campaña que se realizará el último viernes de cada mes, con una jornada con descuentos, promociones, experiencias culturales y activaciones especiales en comercios y servicios, artesanías y productores locales.

Añadió que los negocios que participen recibirán un distintivo oficial, con la leyenda “Aquí se vive un viernes muy mexicano” para que los consumidores los identifiquen; también se les entregará un poster físico y un código QR, que enlazará a una plataforma con un mapa digital geolocalizado para que los clientes ubiquen a los negocios participantes.

Con esta campaña, explicó el presidente de Canaco, se busca impulsar el consumo local, promover productos nacionales y fortalecer los negocios en general, pues también se realizarán ferias regionales para visibilizar los productos, servicios y cultura local en plazas o espacios públicos.

Al dar a conocer esta campaña, Sergio Sánchez invitó a los distintos establecimientos comerciales de la entidad, para que se sumen a este esfuerzo para reactivar la economía en general.