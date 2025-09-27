Detuvieron al Brayan y al Kevin por pistear en la calle e insultar a la policía

Durango, Dgo.

Tres jóvenes que tomaron la decisión de alcoholizarse en la vía pública fueron detenidos por la Policía Municipal no solo por dicha falta administrativa, sino por los insultos que les realizaron cuando los encontraron.

Los asegurados son Brayan Daniel, de 18 años; Kevin Armando, de 27: y Manuel, de 23, soldador, mecánico y empleado que tienen su domicilio en la zona norte de la capital.

Fue poco después de las 04:00 horas de este sábado cuando los agentes acudieron a un punto de la calle Epifanio Zúñiga, de la colonia Morga, en el que se reportó ruido excesivo y la presencia de muchachos ebrios.

Al llegar, los agentes de inmediato abordaron a los tres jóvenes que, en lugar de guardar compostura, respondieron con insultos al procedimiento de los oficiales, por lo que los aseguraron y subieron a su patrulla.

Los agentes los trasladaron a la Estación Norte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde todos fueron sujetos a un arresto administrativo.