Dos trabajadores cayeron a un pozo

Durango, Dgo.

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este mediodía en el ejido 15 de Octubre, en la salida a Mezquital, luego de que se reportara al número de emergencias 911 la caída de dos personas a un pozo de agua (noria), dentro del Vivero Santa Eugenia.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre ingresó al pozo para realizar maniobras de inspección relacionadas con la succión de agua. Minutos después, se perdió contacto con él. Ante esta situación, una mujer de aproximadamente 23 años ingresó con la intención de auxiliarlo, pero también quedó atrapada en el interior y no logró salir.

Los hechos ocurrieron en instalaciones pertenecientes a la empresa Inverober SPR de RL, ubicada cerca del poblado Gabino Santillán.

A través del 911, se notificó que ambas personas llevaban más de 10 minutos sin responder, por lo que se activaron los protocolos de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana, quienes iniciaron maniobras de rescate vertical, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Durango.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud de los trabajadores atrapados, y continúan las labores de búsqueda y rescate en el lugar.

Se espera mayor información conforme avancen las acciones de auxilio.