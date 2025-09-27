Fallecieron los dos trabajadores que cayeron en un pozo

Durango, Dgo

Un hombre de unos 30 años de edad y una mujer de 23 murieron al quedarse sin oxígeno en una noria agrícola ubicada en las inmediaciones del poblado Gabino Santillán; la fémina perdió la vida intentando ayudar al varón.

Según trascendió, las personas fallecidas son un muchacho que daba mantenimiento a pozos y norias, así como Alondra “N”, trabajadora del vivero en el que se dio la tragedia.

De acuerdo a testigos, los hechos ocurrieron cuando el muchacho se encontraba en la oquedad de unos 12 metros de profundidad y, en un momento, comenzó a mostrar dificultades para respirar, de lo que se dieron cuenta otros trabajadores.

Alondra, empleada del vivero Francisco Villa, se dio cuenta y decidió entrar con la intención de ayudarlo; sin embargo, instantes después tuvo problemas para respirar y, al igual que él, quedó inconsciente.

Un tercer trabajador entró en un nuevo intento de apoyo y le pasó lo mismo, pero a él lo habían sujetado a una cuarta y lograron sacarlo a tiempo.

Tras el incidente se pidió ayuda de las autoridades y llegó al sitio personal tanto de la Dirección Municipal de Protección Civil como de Cruz Roja; ellos lograron la extracción de Alondra y realizaron maniobras de reanimación, pero estas no dieron resultados.

En tanto que el varón se quedó dentro de la noria hasta la llegada del agente del Ministerio Público, pues ya nada se podía hacer para salvarlo.