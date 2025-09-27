Jovencito de 15 años falleció al accidentarse en su moto

Cuencamé, Dgo.

Un adolescente de 15 años de edad murió de forma instantánea al ser víctima de un accidente en motocicleta, provocado por un automovilista de 21 años de edad que fue detenido por las autoridades.

La víctima fatal es Carlos Eduardo Bocanegra Martínez de 15 años, quien en vida tenía su domicilio en la colonia La Alameda de la cabecera municipal de Cuencamé.

El presunto responsable es Héctor Abisaid C. R. de 21 años, quien vive en el centro de la misma demarcación y conducía un automóvil Honda Civic 2002 cuando ocurrió el lamentable percance.

Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron a unos metros de la casa del occiso, en la esquina de Primero de Mayo y Francisco Sarabia, cuando la víctima conducía una motocicleta Kurazai con preferencia de paso.

Justo en ese cruce, Héctor Abisaid no hizo el alto que le tocaba y se dio el fuerte impacto, en el que Carlos salió proyectado a unos 10 metros de distancia, lo que lo dejó inconsciente.

De inmediato se pidió asistencia médica, pero el personal de la Cruz Roja Mexicana nada pudo hacer por la víctima, que ya había muerto al momento de su llegada; de los restos y el detenido quedó a cargo el agente del Ministerio Público.