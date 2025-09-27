Ladrón robó una caguama, cigarros y casi 6 mil pesos en un OXXO

Durango, Dgo.

Un ladrón solitario se apoderó de un significativo botín en una tienda OXXO de la colonia Francisco Zarco; entre lo robado, estuvo incluso una cerveza familiar (caguama), que fue lo primero que el delincuente tomó.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en la calle República de Brasil poco después de las 22:00 horas del viernes.

Al sitio llegó un individuo con el rostro cubierto, mismo que se dirigió a los refrigeradores y tomó una cerveza familiar. Luego avanzó al mostrador y, usando un arma blanca, amenazó a la empleada para incrementar su botín.

Fue así que se llevó tanto la cerveza, como 5 mil 800 pesos en efectivo y cuatro cajetillas de cigarro, para luego darse a la fuga.

Tras el atraco, se solicitó apoyo en el número de emergencias y al sitio llegaron corporaciones de seguridad que iniciaron un recorrido por los alrededores, pero el sospechoso no fue localizado.

Ante ello, el caso quedó en manos del agente del Ministerio Público para su investigación.