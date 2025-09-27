Mujer abortó en el IMSS tras esperar que la atendieran durante 16 horas

Durango, Dgo.

Una mujer que tiene su domicilio en la colonia La Virgen sufrió un aborto en medio de una espera de 16 horas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sitio en el que nadie puso atención a su caso hasta que ya era demasiado tarde.

La paciente es L. E. V. P., quien tiene 37 años de edad y fue reportada estable tras el desafortunado aborto, ocurrido a las 6 semanas de gestación.

De acuerdo a lo informado a las autoridades, la fémina despertó el viernes con un ligero sangrado, por lo que decidió trasladarse de inmediato al hospital del IMSS, a sabiendas de que su embarazo de 6 semanas era de alto riesgo.

Una vez ahí, a eso de las 08:00 le dieron una primera atención y le ordenaron realizarse estudios y, pese al sangrado, le pidieron regresar a las 12:00 horas al área de Tococirugía. Para esa hora, ya se habían dado un par de episodios más de hemorragia leve.

Aunque explicó al personal lo que ocurría, no la atendieron de inmediato y, dos horas después, ella y su esposo tomaron la decisión de irse a una clínica privada de la colonia Valle del Sur.

Ahí les explicaron que el producto probablemente no se lograría y que lo mejor era volver al IMSS para que la hospitalizaran; el matrimonio regresó al Hospital y de nuevo la dejaron en espera toda la tarde, hasta que ya muy noche la ingresaron, pero de nuevo sin la atención debida.

Volvieron a pedir su alta para buscar atención médica en otro lado y, antes de irse, fue al baño donde se dio el aborto incompleto, por lo que de nuevo la ingresaron a internamiento para el legrado.

Del caso tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, que investigará para establecer las presuntas omisiones y/o negligencias que la paciente sufrió.