Niña de 10 años sufrió sobredosis de solventes y fue hospitalizada

Durango, Dgo.

Una niña de 10 años de edad fue hospitalizada al ser víctima de una intoxicación severa con solventes, a los que es adicta pese a su corta edad; fue su abuela quien la llevó a recibir atención, pues su madre está encarcelada y tiene un padre ausente.

La infante, cuyos datos se mantienen reservados, tiene su domicilio en la colonia J. Guadalupe Rodríguez y, tras el incidente, se le reporta estable en el Hospital Materno Infantil.

De acuerdo a la información recopilada, fue su abuela quien pidió apoyo médico para su hospitalización, tras encontrarla en muy malas condiciones y con residuos del uso de resistol de grado industrial (5000).

En el centro médico la internaron de inmediato e iniciaron las atenciones, al tiempo que se notificó al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de revisar su entorno familiar.

Aunque su abuela se esfuerza por mantenerla a salvo, reconoció que cada vez se volvió más difícil dada su edad, por lo que no se descarta que la infante quede bajo la tutela del Sistema DIF.