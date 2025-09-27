Obituario 27 de septiembre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Manuel Ortega Ramos, de 76 años, se despide para su cremación

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Jaime Meléndez Castillo, de 58 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. el Sr. Edmundo Placido Díaz Pulgarín de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Ernesto Fernando García Barboza, de 29 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad José María Pino Suárez, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Guillermo Contreras Torres, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes