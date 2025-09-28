Conductor ebrio se estrelló contra un semáforo de Dolores del Río

Durango, Dgo.

Un automovilista en aparente estado de ebriedad causó daños tanto a su camioneta como a un semáforo al impactarse contra este durante la madrugada de este domingo; por fortuna, sus lesiones no fueron graves.

El presunto responsable del percance es Manuel G. S., quien al momento del siniestro conducía una camioneta Ford Expedition por el bulevar Dolores del Río.

Los hechos se dieron al transitar por la referida vialidad de norte a sur, justo en el cruce con la calle Negrete.

En ese lugar, el individuo ya mencionado perdió el control y se fue directo hacia el camellón, lo que provocó el impacto contra la base de concreto y el poste metálico de un semáforo.

A pocos metros, estaba el Operativo Antialcohol de la Policía Vial, por lo que los agentes de inmediato se acercaron a verificar y se cercioran de que el conductor estuviera bien. Una vez que esto se dio, procedieron a lo administrativo.