Hombre de 45 años murió en la cárcel en extrañas circunstancias

Nombre de Dios, Dgo.

Un hombre de 45 años de edad murió en la cárcel municipio de Nombre de Dios a causa de una aparente autolesión; sin embargo, se investiga a detalle lo sucedido, dado que los hallazgos posteriores a la defunción son atípicos.

El occiso es A. G. T., quien tenía 45 años de edad y vivía en la colonia Ejidal de La Villa de Nombre de Dios, cabecera de dicha demarcación.

El informe indica que todo comenzó cuando, el sábado poco antes de las 07:00 horas, fue detenido tras una petición de ayuda de un habitante de tal municipio, que lo descubrió abriendo su vehículo, en un aparente intento de robo.

El presunto delincuente fue asegurado y trasladado a la Cárcel Municipal, a la espera de la ratificación de la denuncia correspondiente; sin embargo, durante una ronda de vigilancia, notaron que estaba inconsciente y lo revisaron.

Fue así que no solo notaron que tenía una lesión en la cabeza, además de otras señales relacionadas con una autolesión, aunque poco convencionales. Tras el reporte a la autoridad ministerial se inició un procedimiento de investigación, con el fin de esclarecer el caso.