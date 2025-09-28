Identifican a los fallecidos que cayeron a una noria ayer Tenían 23 y 39 años de edad

Durango, Dgo.

Fueron identificados plenamente los dos fallecidos el sábado en el interior de una noria de uso agrícola ubicada en las cercanías del poblado Gabino Santillán.

La primera víctima fatal es Omar Gerardo Muñoz Huízar, de 39 años de edad y domicilio en la colonia Cerro de Mercado, quien se dedicaba al mantenimiento de pozos y norias.

La segunda, es Jennifer Alondra Frayre Galván, de 23 años de edad y originaria del poblado Ignacio López Rayón, quien era empleada del vivero Francisco Villa, en cuyo interior ocurrió la tragedia.

Tal y como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron cuando Omar acudió a la propiedad rural para revisar las condiciones de la noria, dado que habían tenido algunos problemas de abasto.

Al estar dentro, la baja concentración de oxígeno le impidió regresar a la superficie y quedó inconsciente, de lo que se dieron cuenta otros trabajadores del lugar.

Alondra decidió entrar para ayudarle y le ocurrió lo mismo; luego, un tercer trabajador intentó ayudarlos, pero al sentir problemas para respirar, logró salir, ayudado por otros empleados que lo habían atado a una cuerda.

Personal de Protección Civil del Municipio de Durango y Cruz Roja acudieron a la escena, pero ya nada se pudo hacer por ninguna de las víctimas, que perdieron la vida dentro de la noria.