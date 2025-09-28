Jovencitos se volcaron por ir con exceso de velocidad

Durango, Dgo.

Tres jóvenes fueron hospitalizados tras ser víctimas de una volcadura ocurrida durante la madrugada de este domingo en el entronque a la localidad de El Nayar, en la zona sur del municipio de Durango.

Una de las víctimas salió proyectada del vehículo y fue llevada por su propia familia a un hospital; se trata de Ángel, de 18 años, a quien se le reportó con lesiones en la región de la cadera y otros traumatismos.

Los otros lesionados, que quedaron atrapados dentro de la unidad motriz tipo pick-up, son Manuel, de 20 años, y Sebastián, de 22; el primero tuvo golpes en la región craneal y el segundo en cadera y pierna izquierdas.

Los hechos ocurrieron de madrugada y se derivaron, aparentemente, a causa del exceso de velocidad. En una curva, la unidad salió del camino y, además de volcar, derribó un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Ante la fuerza del incidente, y dado que dos de los ocupantes quedaron atrapados, fue necesaria la intervención de la Dirección Municipal de Protección Civil, cuyo personal liberó a los dos muchachos lesionados de entre los hierros retorcidos de la camioneta.

Ambos fueron llevados en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana al Hospital General 450.