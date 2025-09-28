Sujeto le disparó a dos mujeres con una 9 mm

Tepehuanes, Dgo.

Un sujeto fue detenido cuando huía después de agredir a balazos a un par de mujeres, que aunque resultaron heridas, fueron reportadas fuera de peligro.

El detenido es Sergio Armando M. G., de 28 años de edad y domicilio en la colonia El Tagarete del municipio de Santiago Papasquiaro.

Mientras que relacionadas son Sonia C. E., de 53 años, y María Rubí R. G., de 35, quienes fueron una herida en la cabeza y en un brazo, ambas de gravedad moderada.

Los hechos ocurrieron por causas hasta el momento no precisadas en la localidad de Corrales, en el municipio de Tepehuanes, y derivaron en una petición de auxilio al número de emergencias 911.

Una vez montado el dispositivo de las autoridades, personal de la Policía Estatal ubicó el presunto agresor, que tenían su poder un arma calibre 9 mm con 14 cartuchos útiles.

Tras el aseguramiento del atacante, fue entregado ak Agente del Ministerio Público para que proceda conforme a la ley.