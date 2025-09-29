Conagua auxilia a Durango en inundaciones y refuerza servicios de agua potable

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha incluido a Durango en su programa de operativos de apoyo emergente y de reforzamiento de servicios hídricos implementados a nivel nacional en lo que va de 2025. El estado se ha beneficiado tanto de las acciones de bombeo de agua anegada como de los operativos para mejorar el servicio de agua potable a la población.

En total, el Gobierno de México ha puesto en marcha

187 operativos en 2025 , de los cuales 91 han sido para atender emergencias y 96 para reforzar los servicios municipales de agua. En conjunto, estas acciones han apoyado a casi un millón 31 mil personas en diversas entidades.

Durango: En la Mira de la Atención por Lluvias y Escasez

Durango fue señalado específicamente como uno de los estados beneficiados en dos áreas clave:

Atención de Emergencias por Inundación: Durango forma parte del grupo de 16 entidades donde las acciones de emergencia se enfocaron en el bombeo de agua anegada debido a las lluvias . Con estas acciones, la Conagua desalojó a nivel nacional aproximadamente 8 millones 284 mil 64 metros cúbicos de agua , auxiliando a más de 986 mil personas . Refuerzo al Servicio de Agua Potable: Para mejorar los servicios municipales, Conagua implementó 25 operativos de apoyo, entre los que se encuentra Durango . Con este esfuerzo se entregaron un total de 66 millones 194 mil litros a un estimado de 369 mil 300 personas en los estados beneficiados .

Esfuerzo Nacional Contra la Vulnerabilidad Hídrica

Las cifras de operativos en 2025 (187 en total) son comparables con las de 2024 (204) y superan a las de 2023 (164), lo que subraya la intensidad de los fenómenos meteorológicos y la necesidad de apoyo constante.

La Conagua reiteró su compromiso de colaborar con los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho humano al agua y reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos en la población que vive en situaciones de especial vulnerabilidad.