Abandonada la cultura en Durango

IMAC está desdibujado, las bibliotecas abandonadas, entre otras situaciones

Por: Martha Medina

La cultura en Durango se encuentra abandonada, pues existe un completo descuido por parte de las instancias gubernamentales responsables de este tema, señaló la regidora Mariana Verduga, al puntualizar que el IMAC está desdibujado, las bibliotecas están abandonadas, entre otros aspectos que deben revisarse.

Al referirse a la situación que se presenta actualmente en cuanto a la cultura en el municipio, puntualizó que las áreas responsables de este tema han sido abandonadas “se ha olvidado el verdadero espíritu, la verdadera virtud de la cultura”, dijo.

Consideró necesario que se hagan políticas públicas en este renglón y que los regidores estén vigilantes de que se ejerzan en este sentido, “también queremos ser enfáticos y muy críticos que el IMAC es algo que muchos extrañamos, yo crecí ahí, creo que está desdibujado en este momento, los festivales culturales ya no se diferencian mucho de la feria”, puntualizó.

Aseveró que se ha olvidado la razón principal de estos festivales, que era honrar el legado histórico de los artistas duranguenses, por lo cual insistió en que como regidora estará muy pendiente de este tema.

Con respecto a lo que se requiere en cuanto a cultura, señaló que se necesita meterle presupuesto, pero también políticas públicas, pues insistió que el IMAC, aunque existe al interior del Instituto de Desarrollo Humano y Valores, está desdibujado, las bibliotecas están abandonadas y falta el apoyo al talento local, como lo piden los artistas.

“Es imposible pagar millones a artistas de otros lados, cuando los de Durango no se consideran, hay mucho talento”, insistió, para indicar que no se trata específicamente de quien está al frente del tema de cultura, sino buscar otra técnica, un plan de trabajo que funcione.