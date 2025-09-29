Cambios en Infonavit afectan trámites de créditos y escrituras

Las modificaciones que realizó el Infonavit en el Manual de Reportes INEX NP, tienen un efecto negativo en la formalización de créditos y escrituras, que también se refleja en la construcción de viviendas y en la entrega de las mismas, señaló Salvador Chávez Molina, presidente de Canadevi en Durango.

Explicó que con estos cambios que realizó el Infonavit de manera unilateral, se complica el tema de las viviendas en ese instituto, pues anteriormente los notarios contaban con 90 días para cumplir con la fase de firma y presentación de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad.

Ahora, con las modificaciones, el plazo se redujo a 63 días, aunque en el caso de Durango los trámites en dependencias públicas requieren más tiempo.

Añadió que se realizó el ajuste sin efectuar una modificación contractual con los notarios, lo que genera dificultades para el cumplimiento legal en el proceso de escrituración de viviendas, además de ocasionar retrasos que afectan directamente a las familias que buscan acceder a una vivienda, así como también dificultan el dinamismo de la industria desarrolladora en la entidad.

Ante tal situación, el presidente de Canadevi Durango, informó que se envió una solicitud formal al Infonavit para que se realicen ajustes en el manual mencionado a la brevedad, de tal manera que se resuelvan los problemas que se tienen actualmente.