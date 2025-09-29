Congreso de Durango concluye glosa; valora el ejercicio de transparencia y diálogo

El Congreso del Estado concluyó las comparecencias de funcionarios estatales para el análisis de la glosa del tercer informe del gobierno de Esteban Villegas Villarreal. Ejercicio que abarcó la revisión de los seis ejes del Plan Estatal de Desarrollo y que fue evaluado positivamente por el diputado Ernesto Alanís Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), quien subrayó el compromiso del Poder Legislativo con la transparencia y la rendición de cuentas.

Alanís Herrera destacó que las comparecencias sirvieron como una herramienta esencial para que el Poder Ejecutivo estatal informara de manera directa y detallada sobre los avances, los retos y la aplicación de los recursos públicos. Asimismo, enfatizó que este proceso es fundamental para que la septuagésima Legislatura pueda generar una evaluación objetiva del estado que guarda la Administración, más allá de los datos contenidos en el informe por escrito.

El Presidente de la JUGOCOPO señaló que los funcionarios demostraron apertura al diálogo, enfrentando los cuestionamientos de todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno y en las comisiones dictaminadoras. Resaltó que la participación de los legisladores se realizó con toda madurez política que caracteriza a la Legislatura, sustentada en las inquietudes ciudadanas, permitió profundizar en temas sensibles como la educación, seguridad, salud, infraestructura y la transparencia financiera.

Fue claro al señalar que se expusieron buenos resultados y ejemplificó los datos en materia de educación, con la implementación de nuevas tecnologías para las futuras generaciones. Así como el desarrollo económico para que la pueda garantías a sus familias, que nuestros y los jóvenes encuentren oportunidades en su propia tierra. Todo esto mediante las inversiones de 28 empresas nuevas generan más de 16 mil empleos.

Finalmente, el líder parlamentario indicó que el material obtenido de las comparecencias, que incluye las respuestas y los documentos complementarios entregados, será utilizado por las distintas Comisiones para realizar un análisis legislativo exhaustivo. Por lo que este proceso de escrutinio se traducirá en la elaboración de iniciativas y en la dictaminación de las que están pendientes, para coadyuvar con el Gobierno del Estado en mejorar la calidad de vida de las familias duranguenses.