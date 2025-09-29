Durango, entre los estados con matrimonio infantil a pesar de la prohibición.

Durango, Dgo.

A pesar de la prohibición legal, el estado de Durango registró un caso de matrimonio en el que una de las personas contrayentes era menor de edad durante 2024. Este dato, revelado en la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), forma parte de un total de solo siete casos a nivel nacional donde una persona menor de edad contrajo matrimonio.

Michoacán fue la entidad con el mayor número de casos (dos), mientras que Chiapas,

Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora reportaron un caso cada una.

Panorama Nacional: Aumenta la Edad para Casarse, Baja el Número de Uniones

La estadística del INEGI, que recopila información de las Oficialías del Registro Civil , muestra una tendencia general a casarse más tarde en México y un descenso en el número total de uniones.

Menos Matrimonios, Edades Más Altas

En 2024, se registraron 486,645 matrimonios en todo el país, lo que representa un decremento del 3.0 % respecto a 2023.

La edad promedio al momento de contraer matrimonio sigue en aumento, reflejando un cambio cultural y demográfico:

Mujeres: 32.1 años (un aumento significativo respecto a los 27.9 años registrados en 2015) .

. Hombres: 35.0 años (frente a los 30.8 años de 2015) . El grupo de edad con el mayor porcentaje de matrimonios para ambos sexos fue el de 25 a 29 años .

Uniones del Mismo Sexo y Condición Laboral

Matrimonio Igualitario: Se registraron 6,312 matrimonios entre personas del mismo sexo en 30 estados del país . De estos, 3,879 fueron entre mujeres y 2,433 entre hombres . Las mujeres en estas uniones tuvieron una edad promedio de 34.7 años, y los hombres de 37.1 años .

. . . Actividad Económica: La mayoría de los contrayentes declaró tener trabajo al momento de casarse: 94.6 % de los hombres y 57.7 % de las mujeres . La principal posición laboral para ambos sexos fue la de empleada o empleado . En el caso de las mujeres que no trabajaban, el 93.0 % declaró dedicarse a los quehaceres del hogar .

El Contexto de los Divorcios a Nivel Nacional

Esta disminución en los matrimonios y el aumento en la edad para casarse coinciden con la reciente publicación de la Estadística de Divorcios (ED) 2024, que muestra la otra cara de la moneda:

En México se registraron 161,932 divorcios en 2024 .

. La relación fue de 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios .

. La principal causa de separación es el divorcio incausado (67.2 %) .

. En Durango, además, se reportó que en lo que va de 2025 se han realizado 1,980 divorcios ante el Registro Civil.