Rechaza Canaco impuesto extra por estacionamiento

Consideran que ya es excesiva la carga tributaria de las autoridades

Como empresarios nos oponemos al cobro de un impuesto a las tiendas de conveniencia y negocios que tengan estacionamientos, porque ya en estos momentos es excesiva la carga impositiva que se tiene, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, Sergio Sánchez.

Al referirse a la propuesta que planteó una regidora, para aplicar un cobro extra a establecimientos que tengan estacionamiento, puntualizó que es necesario tener un acercamiento para saber la razón por la que se propone un impuesto, aunque adelantó que como empresario se opone totalmente.

“No lo vemos operativo, funcional para los negocios, ya pagamos muchos impuestos que nos obligan, en temas patronales, la cuestión del terreno donde están los estacionamientos que tenemos para clientes, ya pagamos impuesto predial y diferentes tipos de cuestiones”, dijo.

Luego de insistir en que los establecimientos ya pagan bastantes impuestos, como para que los quieran gravar con uno nuevo, consideró necesario conocer la razón, además de que también se tiene que checar la parte legal para su aplicación.

“Queremos sentarnos a platicar con la fracción que emite la propuesta y tratar de retroalimentar, de mostrar nuestras posiciones y que lejos de ponernos más piedras, de complicarnos la forma de funcionar como negocios, que nos echen la mano para fomentarlos”, añadió el dirigente del comercio organizado.

Puntualizó que es mejor que los regidores propongan programas que incentiven los negocios, como créditos, capacitaciones, cosas que les puedan ayudar, y no impuestos por estacionamientos que se tienen por la problemática tan fuerte que hay en el centro histórico para el estacionamiento de vehículos.