Fuerte choque frontal deja 22 lesionados, 2 de ellos de gravedad

Durango, Dgo.

Dos personas con lesiones graves y 20 más con golpes leves fue el saldo de un accidente múltiple ocurrido este martes por la mañana en el primer tramo de la carretera libre Durango – Gómez Palacio.

Según el informe inicial, las víctimas son el conductor de un automóvil Chevy de nombre José, quien tiene 20 años de edad y quedó prensado a raíz del incidente; además de una mujer cuyos datos personales no han sido confirmados, conductora de un VW Virtus.

En tanto que las personas con golpes leves, son los ocupantes de un camión de transporte de personal, adscrito a la línea “Verde & Crema”.

Los hechos ocurrieron en el tramo 5 de Mayo – Colonia Hidalgo y se derivaron, de acuerdo a los datos preliminares, de un impacto por alcance del camión de pasajeros contra el automóvil VW.

Eso provocó que este se descontrola y se diera un impacto frontal, en el que la peor parte fue para el Chevy, pues el personal de la Dirección Municipal de Protección Civil que acudió al auxilio, tuvo que cortar gran parte de su carrocería para extraer al conductor.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la capital por personal de la Cruz Roja Mexicana.