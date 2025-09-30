Golpeó a su ex mujer y su compadre tras una fiesta

Gómez Palacio, Dgo.

Un violento incidente se registró durante la noche en Gómez Palacio, cuando un hombre en estado de ebriedad irrumpió por la fuerza en la vivienda de su expareja, agrediéndola física y verbalmente, así como a un tercero que se encontraba en el domicilio. El agresor, identificado como José Guadalupe, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El fuerte escándalo generado por la disputa alertó a los vecinos, quienes no dudaron en solicitar auxilio a las autoridades marcando al teléfono de emergencia.

Según el testimonio de la afectada, una joven de 22 años de edad, ella y su compadre se encontraban en la vivienda. Minutos antes, habían disfrutado de un evento familiar y los últimos invitados ya se retiraban del lugar.

Fue en ese momento cuando José Guadalupe, presuntamente en estado de ebriedad, ingresó a la fuerza al domicilio. Inmediatamente, comenzó a golpear e insultar a su expareja. Al intentar intervenir para calmar la situación y detener la agresión, el compadre de la joven también fue blanco del ataque del intruso.

Cuando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar, José Guadalupe intentaba darse a la fuga. Fue interceptado y, al ser plenamente identificado por la víctima como su agresor, fue asegurado por los uniformados. Tras su detención, el hombre fue trasladado a la cárcel municipal.

La joven agredida, visiblemente alterada y asustada, solicitó a las autoridades municipales que arrestaran al hombre y aseguró que interpondrá la denuncia correspondiente ante las instancias pertinentes.

Actualmente, José Guadalupe se encuentra a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna. La autoridad competente ya se encuentra integrando la carpeta de investigación por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar y otros ilícitos que puedan derivarse de los hechos.

Este incidente subraya la importancia de la denuncia y la intervención oportuna de las autoridades para combatir la violencia de género y proteger a las víctimas.