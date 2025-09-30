Jovencitos están graves tras chocar en su moto contra un caballo

Durango, Dgo.

Un par de adolescentes fueron hospitalizados con lesiones de gravedad tras ser víctimas de un accidente en motocicleta en una carretera rural del municipio de Gómez Palacio. Según el informe, se impactaron contra un equino.

Los lesionados, cuyos datos se mantienen reservados, tienen 14 y 15 años de edad y fueron ingresados de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio para su atención médica.

Los hechos ocurrieron cuando iban a bordo de una motocicleta tipo chopper por el camino que une el ejido Huitrón con el poblado Banco Nacional, ambos de la demarcación mencionada.

Fue en ese tramo, justo al oscurecer, que el conductor no se percató de la presencia de un caballo en el camino y se impactó de lleno contra este. Cuando un automovilista que pasaba por ahí los vio tirados, llamó al número de emergencias.

Una vez trasladados al centro médico en mención, se les diagnosticó, a ambos, con traumatismo craneoencefálico politraumatizados, por lo que su pronóstico se marcó como reservado.