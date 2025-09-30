Sheinbaum cumple un año de gobierno con alta aprobación ciudadana

Durango, Dgo. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llega a su primer año de gobierno con niveles de aprobación elevados que confirman el respaldo ciudadano a su gestión, según las encuestas más recientes.

De acuerdo con Mitofsky para El Economista, en septiembre de 2025 Sheinbaum registra una aprobación del 71.6 %, mientras que el periódico El Financiero reporta un 73 % de apoyo, con un 27 % de desaprobación.

Aunque existen ligeras variaciones entre las mediciones, todas coinciden en que la mandataria mantiene una valoración positiva superior al 70 %, lo que la coloca en uno de los niveles más altos de aprobación para un presidente en su primer año.

Los analistas destacan que estas cifras reflejan tanto la expectativa generada por su llegada al poder como la percepción de continuidad en programas sociales y políticas públicas heredadas del sexenio anterior.

En contraste con otros mandatarios latinoamericanos, Sheinbaum figura entre los líderes con mayor respaldo en la región. En México, los registros de aprobación en torno al 70 % durante el primer año de gestión resultan poco frecuentes y la posicionan en una situación política sólida de cara a los próximos años.