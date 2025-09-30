Trailero y automovilista colapsaron “la de Felipe” durante un rato

Durango, Dgo.

El bulevar Felipe Pescador estuvo colapsado un rato tras un accidente que involucró a un trailero y a una automovilista; por fortuna, más allá del tiempo perdido por muchos y los daños materiales, la situación no pasó a mayores.

En el incidente, estuvieron involucrados el operador de un tractocamión Kenworth con plataforma vacía, y la conductora de una camioneta Nissan de la línea X-Trail.

Los hechos se dieron cuando ambas unidades circulaban de sur a norte por la avenida Lázaro Cárdenas (antes Libertad) y llegaron al cruce con el bulevar Felipe Pescador.

El trailero, para girar a la izquierda, se colocó en uno de los carriles centrales; la automovilista, que no notó el tipo de maniobra que realizaría, siguió derecho por la primera de las vías y chocó en el costado del camión.

Por fortuna, la velocidad era moderada en ambas unidades motrices y la situación no pasó a mayores, por lo que no hubo necesidad de servicios médicos.