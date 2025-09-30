Vaguada generará lluvia muy fuertes y actividad eléctrica hoy en Durango

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido un aviso por condiciones atmosféricas que generarán lluvias muy fuertes en Durango este martes 30 de septiembre de 2025. El fenómeno es provocado por una vaguada en niveles medios y altos, junto con el ingreso de humedad del Pacífico.

Se recomienda a la población tomar precauciones, ya que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Pronóstico de Lluvias y Temperaturas para las Próximas 24 Horas

Para el martes, se esperan las siguientes condiciones en el estado:

Lluvias Fuertes a Muy Fuertes: Se prevén precipitaciones de 20 a 50 mm en municipios del sur y suroeste del estado .

. Lluvias Ligeras a Moderadas: La sierra occidental registrará lluvias de 0.1 a 10 mm .

. Lluvias Aisladas: El centro y sureste del estado, incluida la capital, esperan lluvias de 0.1 a 5 mm .

. Temperaturas Máximas: El ambiente será fresco por la mañana y templado al mediodía y tarde, con valores máximos entre 25 a 26 °C .

. Temperaturas Mínimas: La madrugada del martes será fresca, con temperaturas entre 14 a 15 °C .

. Viento: Se prevén rachas máximas moderadas de 20 a 30 km/h en gran parte del estado .

Pronóstico Extendido de Tres Días (Miércoles 1 al Viernes 3 de Octubre)

Las lluvias tenderán a disminuir en los días siguientes, mientras las temperaturas máximas se mantendrán en un rango templado:

Día Temperatura Mínima Temperatura Máxima Pronóstico de Lluvia Viento Miércoles 01 13 a 14 °C 27 a 28 °C Ligeras a moderadas (0.1 a 10 mm) en sierra occidental . Rachas máximas de 20 a 30 km/h . Jueves 02 13 a 14 °C 26 a 27 °C Aisladas (0.1 a 5 mm) en sierra occidental . Rachas máximas de 20 a 30 km/h . Viernes 03 11 a 12 °C 26 a 27 °C Aisladas (0.1 a 5 mm) en sierra occidental . Rachas máximas de 20 a 30 km/h .

Durante el lunes, la temperatura mínima registrada en la capital de Durango fue de 13.6 °C por la mañana, mientras que la temperatura máxima alcanzó los 24.9 °C por la tarde.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones ante la posibilidad de crecidas en ríos y arroyos en las zonas de lluvias fuertes, y a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil.