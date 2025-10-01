Alfredo Olivas celebra 32 años de vida y de éxitos

El reconocido cantante y compositor de regional mexicano, Alfredo Olivas, celebra hoy su cumpleaños número 32. Conocido en el medio como “El Rey del Corrido”, Olivas ha logrado consolidar una carrera sólida y exitosa tanto arriba de los escenarios como en la creación de temas que han marcado a la industria musical.

Desde muy joven mostró su talento para la música, alcanzando reconocimiento no solo por su estilo único al interpretar, sino también por su capacidad como compositor, colocando varios de sus temas en la voz de artistas de gran renombre.

Actualmente, Alfredo Olivas es considerado una de las figuras más influyentes del género regional mexicano, con una base de fans que crece día con día y con presentaciones que llenan recintos en México y Estados Unidos.

En su cumpleaños, seguidores y colegas lo celebran con mensajes y dedicatorias, mientras su trayectoria continúa escribiéndose como una de las más importantes de la música regional en la última década.