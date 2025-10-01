+ Primer aniversario de nuestra Presidenta

+ Sheinbaum rebasa el 70% de aprobación

+ Pachangón que tendrán hoy en el Zócalo

+ Otro gigante, ahora en Aguascalientes

+ El aborto viene de nuevo a la discusión

“La vida inicia en el momento mismo de la gestación, no antes ni después…”

Alfredo Rodríguez Zavala

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo cumple hoy su primer aniversario y, según estudios realizados, sigue teniendo un 70 por ciento de aceptación popular, por encima de muchos jefes de Estado en el mundo…..PACHANGA.- Hoy, como bien se ha anunciado, hay pachanga en el Zócalo de la Ciudad de México, con la presentación de diversos grupos musicales que pondrán a bailar a miles o millones de mexiquenses…..RAPIDEZ.- Sheinbaum Pardo emitirá un discurso breve para permitir mejor el paso de la música y que el disfrute sea completo y sin distracciones, según intenciones de la propia jefa de la nación…..ÓRALE.- Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, también es “gigante”, o será epidemia, pero es parte del lema de su tercer informe que está por rendir a los hidrocálidos…..ORDEN.- Aunque ella intenta decir que el gigante es el estado de Aguascalientes, no precisamente ella, pero se entiende que su trabajo también es de proporciones enormes, aunque…la exportación apenas fue de 3,212 millones de dólares el último año, muy poco para los 26 mil millones de Chihuahua. No entendemos la gigantez, o si es promoción subliminal para algo que viene en política que no alcanzamos a identificar…..VACILADA.- Acá, sin embargo, y para montarse en el término de moda, en días pasados inauguraron un estacionamiento de limitadas dimensiones, pero también lo llamaron “Gigante”. La verdad, ya no entiendo nada…..TIRO.- Hay pelea, en materia boxística podemos decir que anoche pudimos volver a presenciar la pelea entre el cubano José Ángel “Mantequilla” Nápoles y el británico John Stracey allá por 1970, en la que el segundo hizo gala de la rapidez que da y quita el padre tiempo. Mientras José Ángel era el campeón mundial welter, pero empezaba a fallar por los reflejos de la edad, pues para entonces ya tenía 45 años, se notaron hasta que se encontró con Stracey, que no nada más lo derrotó, sino que le quitó lo invicto y casi lo retira del boxeo, aunque el cubano todavía tuvo otros combates que enmarcaron su retiro del deporte de las orejas de coliflor, no obstante haber atendido una carrera extraordinaria, difícil de igualar, sobre todo en los pesos welter…..ALTO.- Los demócratas cerraron el gobierno de los Estados Unidos ante la sorpresa mundial por el empeño de Donald Trump a recortar prácticamente a todo lo posile el gasto gubernamental. Hoy se registraron dos reuniones entre demócratas y republicanos y volvieron a atorarse en diversos programas que insiste el mandatario en acortar o eliminar como el Medicare y otros relacionados con la salud y los seguros. No entendemos lo que puede ocurrir con el gobierno cerrado, sobre todo qué afectaciones más puede provocar y cuánto habrán de convidar a México y el mundo, porque siempre somos receptores de los aciertos o las fallas gringas y eso es lo que hay que entender, que también estamos a merced de las grandes decisiones del vecino país….. TROMPOS.- Sí que se armó la rebambaramba esta mañana por cuestiones de aborto entre la diputada Daniela Soto y Víctor Rubén Hernández. Se calentaron tanto las cosas que Víctor llama “mata bebés” a la diputada por dar su opinón personal al estar a favor del aborto y los derechos de las mujeres, con la calidad moral de los Hernández puede que le hagan caso mucho, pero veremos cómo reaccionan los colectivos feministas ante el católico Víctor Hernández, hay que preparar las palomitas y encender la pantalla, porque esto se va a poner bien fregón, quizá más que las estupideces de la Casa de los Famosos. Estamos?

Saludos