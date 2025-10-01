Comparece Noel Díaz ante el Congreso

Informe anual destaca la recuperación de recursos, la reparación del daño a las víctimas, la desarticulación de redes y la nueva unidad contra la tortura

La recuperación de recursos sustraídos por servidores públicos deshonestos, la desarticulación de redes de corrupción, así como la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, fueron algunos de los temas destacados que el Fiscal Especializado, Noel Díaz Rodríguez dio a conocer este martes ante el pleno del Honorable Congreso del Estado, al rendir el informe de las actividades realizadas durante el periodo 2024-2025 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Diaz Rodríguez señaló en su intervención, que, desde el inicio de sus operaciones al 31 de agosto 2025, la reparación del daño a las víctimas asciende a casi 145 millones de pesos con un incremento significativo en este rubro en los últimos años.

Puntualizó, además, que “la fiscalía a mi cargo ha desplegado acciones firmes y decididas que han permitido desarticular complejas redes de corrupción. Así lo demuestra la judicialización y sanción de servidores públicos en las denuncias presentadas por la Comisión Estatal del Agua del Estado de Durango (CAED) y por la Dirección General del Registro Civil, lo que confirma los resultados evidentes en favor de la legalidad y la confianza ciudadana”.

En los distintos juzgados penales del Estado fueron judicializadas 105 carpetas de investigación.

Además, 332 servidores públicos y 22 particulares han reparado el daño ya sea mediante un acuerdo reparatorio o a través de una sentencia condenatoria, destaca el caso de un particular condenado a 16 años de prisión.

Así, este año se obtuvieron 44 suspensiones condicionales, cuatro acuerdos reparatorios en sede judicial y 212 servidores públicos han llegado a un acuerdo reparatorio en sede ministerial, se tiene un total histórico de 72 sentencias condenatorias.

El Fiscal Anticorrupción señaló que se recibieron 674 denuncias, lo que representa un incremento del 15.21 por ciento en comparación con el año anterior y se iniciaron 634 carpetas de investigación en contra de servidores públicos estatales y municipales por diversos delitos de corrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango informa que, durante el periodo septiembre 2024 – agosto 2025, el 70.2 por ciento de las denuncias presentadas provino de la ciudadanía, reflejando la creciente confianza en la institución, mientras que el 29.8 por ciento fue presentado por autoridades estatales y municipales.

Tras la reforma legal de noviembre de 2024, se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura para garantizar la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

Durante este año, se recibieron 69 asuntos, de los cuales 56 fueron solicitudes de colaboración de otros estados del país.

Con acciones firmes y resultados tangibles, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, refrenda su compromiso para seguir trabajando por un Durango íntegro y libre de corrupción y tortura.