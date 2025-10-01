Disminuyen ingresos por exportaciones en Durango

Registra ventas por 715 mdd; solo aporta el 0.5% a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el resultado de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (etef), las cuales proveen información sobre la evolución del valor, medido en dólares, de la venta de mercancías que hacen las entidades del país al resto del mundo, donde Durango se ubica en la posición 23 a nivel nacional.

En base a cifras del segundo trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 146 mil 983.5 millones de dólares. Destacó la participación de Chihuahua, con 17.8 % del total de las exportaciones; Coahuila, 12.1 %; Nuevo León, 9.8 %; Baja California, 9.3 %; Jalisco, 7.0 %, y Tamaulipas, con 6.6 por ciento, que en conjunto aportaron 62.6 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron las siguientes: Quintana Roo (50.7 %), Chihuahua (43.2 %), Jalisco (40.9 %), Zacatecas (37.1 %) y Colima (23.3 %).

En este periodo el estado de Durango tuvo un ingreso por exportaciones de 715.6 millones de dólares, registrando una disminución anual de -5.7 por ciento y ubicándose en el lugar 23 a nivel nacional pues solo aporta el 0.5 por ciento del total de exportaciones que tiene México.

En el trimestre abril-junio de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 92.3 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.6 %, y las del sector agropecuario, con 3.1 por ciento.

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 5.2 por ciento. Por sectores económicos, el de las manufactureras aumentó 7.2 por ciento. El de minería disminuyó 15.6 % y el de las agropecuarias, 11.5 por ciento.

Sobresalen, por su mayor variación anual, las exportaciones del sector manufacturero en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Tlaxcala; las del sector minería en Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Baja California Sur y Chiapas; y las del agropecuario en Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Yucatán, Michoacán y Veracruz.

Al interior de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Nayarit. En estas, sobresalieron las exportaciones del sector minero (petrolero y no petrolero) o del agropecuario.

En este apartado Durango reporta exportaciones por 15.6 millones de dólares en el sector agropecuario, 114.2 millones en minería y 554.3 millones en el sector manufacturero. Teniendo crecimiento solo en el segundo concepto (minero) a razón de 30.2%, pues en lo agrícola tuvo una disminución de 74% y en manufactura el decremento fue de 7.2%.

Cabe señalar que en Durango, de acuerdo a la actividad económica, el sector manufacturero representa el 77.5% del total de exportaciones, la minería el 16%, la agricultura el 2.2% y subsectores no especificados el 4.4%.

Por su contribución en el valor de las exportaciones totales, en el segundo trimestre de 2025, destacaron del sector manufacturero las exportaciones de fabricación de equipo de transporte, que representaron 36.3 % del valor total. Siguieron fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con 21.3 %, y fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con 6.2 por ciento.

En minería, el subsector extracción de petróleo y gas aportó 2.5 por ciento. Las exportaciones del subsector Agricultura representaron 2.9 por ciento. En conjunto, estos cinco subsectores sumaron 69.2 % de las exportaciones totales de las entidades.

En estas últimas cifras, Durango no aparece entre los estados con las mayores participaciones en dichos subsectores.