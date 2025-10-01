Ejército Mexicano asegura narcolaboratorio en Durango

Tamazula, Dgo.

Un operativo realizado por el Ejército Mexicano permitió el aseguramiento de precursores químicos y equipo para la fabricación de drogas sintéticas; y aunque no se precisó el sitio específico de la incautación, se informó que fue un operativo realizado en Durango y Sinaloa.

De acuerdo a lo difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se aseguraron 2 mil 470 litros de sustancias químicas.

Estas eran suficientes para fabricar droga sintética que, eventualmente, generaría ingresos por 50 millones de pesos a la delincuencia organizada. Las acciones, se informó, se realizaron el pasado martes.

De acuerdo a los antecedentes, las incautaciones de Durango se han dado mayormente en el municipio de Tamazula, cerca de los límites con el estado de Sinaloa.

En el comunicado oficial no se hace mención de personas detenidas ni de las comunidades en las que se dieron los hallazgos.