Esperan más dinámica en economía local con llegada de sinaloenses

La llegada de gente de Sinaloa, es algo positivo, se espera que den un mayor dinamismo a la economía local, que se genere comercio para Durango y que si invierten en negocios, que sea de manera competitiva, dijo la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes, Karen Rivas.

“Mira, estamos tratando de verlo como algo positivo, esperamos ser optimistas en este caso, decir que vienen nuevos comercios, personas que van a consumir también a comercios locales”, señaló.

Reconoció que todavía no se sabe qué intenciones traigan, como ejecutar comercio, o qué quieren hacer en el estado, pero consideró que mientras no suceda nada, se mantendrá el optimismo en espera de que se genere también comercio para Durango.

Añadió que si vienen a invertir para negocios, se espera que sea de manera competitiva, formal y con todo en orden, “esperamos que de ser el caso, cuenten con permisos, de forma legal, de manera que todos podamos competir y no de forma desleal”, insistió la empresaria.

Al mismo tiempo, reconoció que en tal caso, serán las autoridades las encargadas de revisar que nuevos negocios tengan los permisos necesarios ante las distintas instancias gubernamentales, y especialmente, que sean empleos formales.

Finalmente, reconoció que las autoridades encargadas de revisar estos aspectos, ya realizan visitas en los distintos establecimientos y empresas, para verificar que cuenten con los permisos correspondientes.