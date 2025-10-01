Fortalece ITD alianzas con empresas líderes en educación y tecnología

Con el objetivo de impulsar la formación académica y la innovación tecnológica, el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) sostuvo un encuentro estratégico con representantes de Academic Global SAS y INT Intelligence and Telecom Technologies.

La reunión fue encabezada por el Mtro. Aníbal Roberto Saucedo Rosales, jefe del Departamento Académico de Sistemas y Computación; la Mtra. Maricela Guerra Franco, coordinadora del Centro de Innovación Tecnológica ITD; y el Ing. Iván Barraza, del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

En representación de las empresas participaron la Dra. Nelly Marina Elizalde, de Academic Global SAS, firma especializada en programas educativos y capacitación empresarial, y el Lic. Juan José Marín, Director Comercial Ejecutivo de INT Intelligence and Telecom Technologies, compañía enfocada en soluciones de telecomunicaciones, seguridad y redes críticas.

Esta colaboración permitirá al ITD fortalecer su vínculo con los sectores público y privado, desarrollando proyectos de alto impacto en innovación y consolidando su liderazgo académico e institucional.