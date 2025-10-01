Hallaron muerto en Nayarit a niño desaparecido en río Huazamota

Jesús María, Nayarit

Fue encontrado en territorio de Nayarit el niño de 12 años de edad que, el pasado lunes, desapareció en las aguas del río Huazamota al quedar inconsciente cuando se divertía junto a su hermano mayor y otro infante.

El fallecido es Hugo G. C., quien en vida tenía su domicilio en la localidad de San Lucas de Jalpa.

Fue personal de Protección Civil del estado de Nayarit el que, al inspeccionar dicho afluente cerca de la localidad de Jesús María, municipio de El Nayar, encontraron el cadáver del infante en las márgenes.

De inmediato notificaron a las autoridades de Durango y al lugar acudió el señor Antonio de Jesús, papá del niño, que lo identificó plenamente.

Tal y como Concepto Hoy le informó, el niño estaba junto a su hermano Jesús HGabriel, de 13 años, y otro niño de nombre Oliver, cuando se golpeó la cabeza al encontrarse sobre un peñasco.

Una vez que cayó al agua lo perdieron de vista y no fue posible su localización con vida. Su hallazgo, ya sin signos vitales, ocurrió este miércoles poco después del mediodía.