Le vaciaron la casa a pesar de tener 3 chapas

Durango, Dgo.

Uno o más ladrones vulneraron el acceso a una vivienda de la zona sur de la ciudad, a la que ingresaron cuando nadie estaba dentro, pues se encuentra en proceso de remodelación. El atraco incluyó varias herramienta.s

Los hechos ocurrieron en alguno de los últimos 10 días en un domicilio del fraccionamiento Domingo Arrieta y fueron descubiertos el martes por su propietaria.

Fue al llegar entrada la noche que una fémina se encontró con que el delincuente, o delincuentes, forzaron la triple chapa que tiene en la puerta principal e ingresaron a la vivienda, por lo que llamó de inmediato a las autoridades.

Policías arribaron y una vez que cerciorarse que no había dentro del inmueble de la casa Ismael Lares, escucharon el testimonio de la víctima, que informó que no había ido a la casa en los días recientes y que esta se encuentra en remodelación, aunque se hizo una pausa en dicho proceso.

La mujer, sin embargo, se dijo imposibilitada de precisar lo que se llevaron los delincuentes, dado que no lo sabía a ciencia cierta, por lo que apeló a una revisión detallada para después exponer ante el agente del Ministerio Público durante el proceso de denuncia.