Murió en el Hospital 450 tras ser arrollado

Durango, Dgo.

Un hombre de 29 años de edad, originario del municipio de Mezquital, murió cuando recibía atención médica tras ser víctima de un atropellamiento ocurrido el domingo en dicha demarcación.

Se trata de Margarito González Galindo, quien en vida residía en la localidad de Los Duraznitos, y que sufrió el accidente el día 28 de septiembre en un punto cercano a dicha localidad, ubicada en las inmediaciones de La Guajolota.

Según el informe, fue un vehículo que no fue identificado el que lo arrolló, cuyo conductor lo dejó abandonado en la carretera Mezquital – Huazamota.

Dada su condición, desde ese día lo trasladaron al Hospital General 450 para su atención médica, pero su condición era demasiado grave y no sobrevivió.

Tras darse su muerte en el transcurso del martes, sus restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense