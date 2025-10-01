Rechaza ANPEC más a impuestos a refrescos y cigarros

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) elaboró un oficio dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde manifestaron su rechazo al aumento al IEPS que plantea el Paquete Económico 2026.

Este Impuesto Especial sobre Producción y Servicios contempla un aumento del 87% a bebidas saborizadas, la extensión de este impuesto a bebidas sin calorías, hasta ahora exentas, y un doble aumento de impuesto a los productos de tabaco, tanto por cajetilla como por cigarro.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, consideró que estas medidas tendrían graves consecuencias en la operación diaria de los pequeños negocios, pues se trata de productos “gancho” que impulsan ventas directas e indirectas, representando hasta un 15% de su ticket mensual.

“De aprobarse se llevaría al cierre a miles de puntos de venta, por lo que apelamos a su sensibilidad y proponemos que, entre todos los actores, busquemos alternativas para fortalecer la recaudación pública sin castigar al consumo popular ni poner en peligro el sustento de millones de familias mexicanas”, dijo el dirigente.