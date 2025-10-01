Ya existe recesión en Durango: Comerciantes

Ante las advertencias del gobierno federal de que puede haber una recesión económica a finales de este año, o el inicio del siguiente, la realidad es que se trata de una situación que ya se presenta en estos momentos y la mayoría de la población difícilmente puede prepararse para enfrentar esta situación, señaló Teófilo Cháidez, representante de comerciantes en pequeño.

Agregó que se trata de algo que ha señalado el gobierno federal, que pide a la gente que esté preparada, que saque sus ahorros, pero el comerciante pidió a los gobernantes que le pregunten a la gente dónde están sus ahorros, “sabemos que todos vivimos al día, en México tenemos poca mentalidad del ahorro, entonces la gente no tiene guardaditos para un imprevisto”, además de cuestionar la falta de inversiones en el estado.

Teófilo Cháidez puntualizó que habrá un incremento que aún no se sabe cuánto será para el salario mínimo, para indicar que de acuerdo al incremento de la inflación de los productos que se consumen, de todas formas no será suficiente.

“Tendría que ser un aumento como quiso López Obrador, del 100 por ciento, pero no es la solución, porque nosotros para recuperar lo de salarios, tenemos que subirle a los productos”, puntualizó el representante de comerciantes en pequeño.

Al mismo tiempo, puntualizó que en estos momentos ya existe una recesión, por lo cual es necesario que el gobierno federal implemente una estrategia para reactivar la economía.

Finalmente, cuestionó que cuándo le tocarán a Durango inversiones millonarias como las que se hacen en otros estados, “nos prometen empresas que van a llegar y el problema es dónde están, el gobernador se ha paseado por medio mundo, prometiéndonos que van a venir y la pregunta es ¿dónde están?”, insistió Teófilo Cháidez.