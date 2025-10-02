Familias exigen justicia a tres años de trágico accidente; autoridades postergan las audiencias sin motivo

A escasos días de cumplirse el tercer aniversario del fatal accidente carretero ocurrido el 10 de octubre de 2022, en el que perdieron la vida diez personas, las familias de las víctimas alzaron nuevamente la voz para exigir justicia y recordar al presunto responsable, Humberto Chávez Arango, que hasta ahora no ha enfrentado las consecuencias legales ni económicas de la tragedia debido a que autoridades postergan una y otra vez las audiencias para dar fin a lo que ha sido para ellos una pesadilla.

El señalado, conductor de una camioneta Ford Lobo color negra, enfrenta un proceso por homicidio culposo luego de conducir bajo la influencia de bebidas alcoholicas, sin embargo, no ha pagado reparación del daño ni ha pisado la cárcel, por falta de interés de las autoridades por concluir el caso.

Entre las personas fallecidas en el accidente se encuentran:

• Cinthia Sugey Segura Hernández

• Alexander Rentería Segura

• Cristopher Mateo Díaz Segura

• Guillermina Soto Piedra

• Mariana Soto Soto

• Marian Jocelyn Reyes Soto

• Kevin Eduardo Reyes Soto

• Mileidy Manuela Reyes Soto

• Teodoro Reyes Rivas

• Eusebio Martínez Sariñana

• Jorge Alexander Rentería Segura

Las familias, que llevan tres años de lucha en tribunales, señalan que la falta de justicia solo profundiza el dolor y la sensación de impunidad. “No basta con recordar a nuestros seres queridos, pedimos que las autoridades actúen con rapidez y apliquen la ley como corresponde y repare el daño que ha causado”, expresaron en entrevista para Contacto hoy.

El día de mañana, 3 de octubre de 2025 a las 9:30 de la mañana, se llevará a cabo una nueva audiencia en la sala de juicios orales de Canatlán, Durango. Los deudos esperan que este proceso marque un antes y un después en un caso que, aseguran, ha sido alargado innecesariamente y en el que prevalece la impunidad.

Familiares reiteraron que no descansarán hasta ver justicia, recordando que diez vidas fueron arrebatadas y que hasta ahora no ha habido castigo ni reparación.