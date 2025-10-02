Lord Molécula protagoniza insólita visita fallida a la finca de AMLO

Ciudad de México.– Una peculiar escena se vivió esta semana cuando Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, intentó sin éxito ser recibido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su finca “La Chingada”, ubicada en Palenque, Chiapas.

El comunicador, apodado en redes “el terrible bigotitos”, emprendió un viaje que inició en avión desde la capital del país hasta Chetumal. De ahí abordó el Tren Maya hasta Palenque y finalmente un mototaxi lo condujo hasta la entrada de la residencia del mandatario, con un objetivo claro: entregar a López Obrador un ejemplar de su tesis envuelta en celofán y decorada con moño de regalo.

Ya frente al portón, Lord Molécula tocó el timbre en repetidas ocasiones. Según narró él mismo, esperó durante más de media hora y, al no obtener respuesta, optó por golpear con insistencia la puerta hasta lastimarse los nudillos. Pasaron cerca de seis horas de espera, hasta que el sol se ocultó y el periodista decidió dejar una lona con su fotografía y una tarjeta dirigida al presidente, en la que le expresaba su deseo de compartir su tesis y jugar una partida de dominó.

No obstante, la insistencia contrastaba con la postura pública de López Obrador, quien ha reiterado en varias ocasiones que su finca en Palenque es un espacio privado en el que no recibe a visitantes, independientemente de sus intenciones.

Pese a ello, al día siguiente Lord Molécula regresó para intentar de nuevo. Incluso un taxista le advirtió que “muchos lo han intentado” sin lograr audiencia con él. Finalmente, tras varias horas adicionales de espera, una persona salió a indicarle que AMLO no lo atendería.

El episodio no pasó desapercibido en plataformas digitales. Lord Molécula documentó sus intentos en su cuenta de X (antes Twitter), lo que desató una ola de burlas y memes entre usuarios, quienes criticaron su insistencia pese a la clara negativa presidencial.

El punto más polémico llegó cuando compartió una fotografía creada con inteligencia artificial en la que se mostraba a López Obrador recibiendo su tesis. La imagen fue rápidamente desmentida y señalada como un montaje.

El fallido intento de audiencia terminó convirtiéndose en tendencia, donde internautas cuestionaron por qué Lord Molécula creyó que podría ser recibido en el lugar donde el propio expresidente ha pedido respeto a su vida privada.

Mientras tanto, la tesis quedó sin destinatario y el periodista se retiró de Palenque con más burlas que reconocimientos.