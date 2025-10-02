Tragedia en Tijuana: Madre huatabampense muere al salvar a su hija

Un acto de amor y valentía terminó en tragedia. Dulce María, una joven madre originaria de Huatabampo, Sonora, perdió la vida luego de ser arrollada por un camión escolar en la colonia Urbi Villa del Prado, en Tijuana, tras salvar a su hija de apenas 2 años.

De acuerdo con testigos, la menor se soltó de la mano de su madre al intentar cruzar la calle Volcán. En un impulso desesperado por rescatarla, Dulce logró apartarla del peligro, pero no tuvo tiempo de ponerse a salvo y fue impactada por la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio y trasladaron a madre e hija a un hospital cercano. La pequeña fue atendida por lesiones leves y se reporta fuera de peligro; sin embargo, Dulce María falleció horas más tarde a causa de la gravedad de sus heridas.

El conductor del camión escolar, identificado como David Antonio “N”, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

“Dulce murió como una heroína, salvando la vida de su hija. Ahora nos toca a nosotros ayudar para que pueda descansar en su tierra natal”, expresaron allegados en publicaciones que incluyen datos para colaborar con la familia.