Aseguran 2.7 toneladas de cristal en Durango

Tamazula, Dgo.

Un operativo de la Secretaría de Marina realizado en Durango permitió el aseguramiento de 2.7 toneladas de metanfetamina, lo que representa una afectación de casi 300 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Fue en un comunicado emitido por el Gobierno Federal en el que se precisó que la acción federal se realizó en el poblado Cupia, ubicado en el municipio de Tamazula.

Ahí, el personal de la SEMAR detectó un predio utilizado como laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, en el que ya había enervante listo para distribuirse.

Según el informe, el material asegurado son 2 mil 750 kilogramos de cristal, así como 28 mil 600 litros de precursores líquidos y 13.4 toneladas de sustancias químicas sólidas.

Además, había 18 reactores, 10 condensadores, seis centrifugadoras y material diverso, todo de grado industrial.

Fue el propio comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal el que precisó que la afectación económica a la delincuencia con este aseguramiento es de 279 millones 308 mil 126 pesos.